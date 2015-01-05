 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Петербурге женщина выбросилась из окна, пытаясь спастись от пьяного мужа-азербайджанца

    Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Жительница Невского района выпрыгнула из окна своей квартиры, спасаясь от 45-летнего мужа-азербайджанца.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел 5 января около 01:40.

    Случайный прохожий увидел, как из окна в доме №59 по Народной улице прыгает человек. Женщину увезли в Александровскую больницу в тяжелом состоянии.

    Полиция выяснила, что 45-летний супруг пострадавшей, уроженец Кавказа, явился домой пьяным и устроил дебош. Он нередко бил жену, и она решила в этот раз спастись от него через окно.

    Задержанный оказался настолько пьян, что не смог назвать имя и возраст жены.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi