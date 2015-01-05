В Петербурге женщина выбросилась из окна, пытаясь спастись от пьяного мужа-азербайджанца

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Жительница Невского района выпрыгнула из окна своей квартиры, спасаясь от 45-летнего мужа-азербайджанца.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел 5 января около 01:40.

Случайный прохожий увидел, как из окна в доме №59 по Народной улице прыгает человек. Женщину увезли в Александровскую больницу в тяжелом состоянии.

Полиция выяснила, что 45-летний супруг пострадавшей, уроженец Кавказа, явился домой пьяным и устроил дебош. Он нередко бил жену, и она решила в этот раз спастись от него через окно.

Задержанный оказался настолько пьян, что не смог назвать имя и возраст жены.