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Песков считает неверным выдвигать гипотезы о причинах крушения самолета AZAL до завершения работы следствия

Песков считает неверным выдвигать гипотезы о причинах крушения самолета AZAL до завершения работы следствия В Кремле считают неверным высказывать гипотезы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане до окончания расследования причин катастрофы.
Происшествия
26 декабря 2024 г. 13:05

В Кремле считают неверным высказывать гипотезы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане до окончания расследования причин катастрофы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не будем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания следствия", - сказал Песков на брифинге в Москве.

Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к сообщениям о том, что самолет был обстрелян.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

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Версия на английском языке Russian president's press secretary calls for patience in AZAL plane crash probe

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