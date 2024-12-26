Песков считает неверным выдвигать гипотезы о причинах крушения самолета AZAL до завершения работы следствия

В Кремле считают неверным высказывать гипотезы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане до окончания расследования причин катастрофы.

В Кремле считают неверным высказывать гипотезы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане до окончания расследования причин катастрофы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не будем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания следствия", - сказал Песков на брифинге в Москве.

Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к сообщениям о том, что самолет был обстрелян.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.