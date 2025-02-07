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Песков: Путин не планирует выступать с заявлением о крушении самолета AZAL

Песков: Путин не планирует выступать с заявлением о крушении самолета AZAL Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать с заявлением относительно крушения самолета AZAL.
Происшествия
7 февраля 2025 г. 14:36
Песков: Путин не планирует выступать с заявлением о крушении самолета AZAL

Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать с заявлением относительно крушения самолета AZAL.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется [выступление по теме катастрофы самолета]", - сказал он.

Отметим, что на днях был обнародован предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы. В нем указано, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами, а также информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона. Отмечается, что в 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер".

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Putin AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı bəyanatla çıxış etməyi planlaşdırmır

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