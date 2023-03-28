Первый заместитель генпрокурора и прокурор города Баку находятся на месте покушения на Фазиля Мустафы

Возбуждено уголовное дело по факту ранения депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы.

Возбуждено уголовное дело по факту ранения депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы.

Как передает Report, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

"Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту ранения депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы перед своим домом в Сабунчинском районе столицы в результате выстрела из огнестрельного оружия. В настоящее время на месте происшествия находятся первый заместитель Генерального прокурора, прокурор города Баку и следственно-оперативная группа. Представителей СМИ просим не публиковать информацию о происшествии без уточнения в пресс-службе Генеральной прокуратуры", - отметили в ведомстве.