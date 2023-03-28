Первый заместитель генпрокурора и прокурор города Баку находятся на месте покушения на Фазиля Мустафы

Возбуждено уголовное дело по факту ранения депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы.
Как передает Report, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
"Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту ранения депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы перед своим домом в Сабунчинском районе столицы в результате выстрела из огнестрельного оружия. В настоящее время на месте происшествия находятся первый заместитель Генерального прокурора, прокурор города Баку и следственно-оперативная группа. Представителей СМИ просим не публиковать информацию о происшествии без уточнения в пресс-службе Генеральной прокуратуры", - отметили в ведомстве.