Первая леди Молдовы выразила соболезнования в связи с трагедией в Баку

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Первая леди Молдовы Маргарита Тимофти выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в ходе пожара, произошедшего в многоэтажном жилом здании в Баку, сообщает Report.

"Трагедия в Баку сильно потрясла меня", - подчеркнула первая леди в ходе телефонного звонка в посольство Молдовы в Азербайджане.

Маргарита Тимофти попросила также передать свои самые искренние слова поддержки первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, подчеркнув, что зная ее, как тонкую и добрую личность, понимает и разделяет ее боль и сострадание.

Первая леди Молдовы выразила уверенность, что азербайджанский народ во главе со своим Президентом мужественно выдержит это испытание.