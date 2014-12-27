​Азербайджанца, застрелившего таксиста в центре Перми, посадили на 14 лет

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Суд Перми вынес приговор 25-летнему уроженцу Азербайджана Вусалу Мамедову.

Как передает Report, молодой человек признан виновным в убийстве таксиста в августе прошлого года.

Конфликт между Мамедовым и его жертвой – водителем такси 38-летним Денисом Рудаковым – произошел в продуктовом магазине на улице Пионерская. У прилавка с колбасой таксист повздорил с азербайджанцем, которому не понравилось, что пермяк слишком долго выбирает товар.

Уже на улице Мамедов подстерег таксиста и несколько раз выстрелил в него из пистолета, а потом убежал. Дениса Рудакова увезли в краевую клиническую больницу, где 18 августа 2013 года он скончался.

Вусала Мамедова объявили в розыск, и 6 октября 2014 года беглеца задержали. Ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.