Перевернулся грузовик компании Jalə, разбито стеклотары на 20 тыс. манатов - ФОТО

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Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на участке магистрали Баку-Астара, пролегающем по территории поселка Алят.

Так, перевернулся принадлежащий компании Jalə грузовой автомобиль с прицепом, управляемый жителем Лянкяранского района Аббасом Нуруллаевым. По словам водителя, в грузовом отсеке было разбито пустой стеклянной посуды общей стоимостью 20 тыс. манатов.

Причиной аварии стал взрыв шины на ходу.

По факту ведется расследование.