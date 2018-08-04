Перевернулся автобус маршрута Баку-Худат, есть пострадавшие

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Сиязань. 4 августа. REPORT.AZ/ В Сиязани микроавтобус попал в аварию.

Как сообщает северное бюро Report, маршрутный автобус Баку-Худат на территории села Зарат (81-й километр) вышел из под управления и перевернулся на обочине дороги. В результате несколько человек получили ранения. Некоторые из них отказались от медицинской помощи, пассажир Ильгар Ахундов 1970 г.р. помещен в Сиязаньский региональный диагностический центр.

По факту Главное управление Государственной дорожной полиции МВД проводит расследование.