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Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника

Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника 15 мая около 16:00 трое неизвестных лица нарушили государственную границу в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда «Гёйтепе» Госпогранслужбы, находящегося вблизи села Гендара Ярдымлинского района.
Происшествия
15 мая 2021 г. 19:03
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника

15 мая около 16:00 трое неизвестных лица нарушили государственную границу в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда «Гёйтепе» Госпогранслужбы, находящегося вблизи села Гендара Ярдымлинского района.

Как сообщили Report из пресс-службы Госпогранслужбы, нарушители не подчинились приказу пограничников «Остановись!», открыли огонь по пограничникам, бросили груз и попытались скрыться с места происшествия.

Старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглы и младший прапорщик Алимов Фарид Эльчин оглы получили ранения в результате огня, открытого нарушителями границы. Военнослужащих немедленно эвакуировали в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.

На месте происшествия было обнаружено около 10 кг веществ, похожих на наркотики.

По поручению начальника Госпогранслужбы на место происшествия была направлена ​​группа офицеров во главе с заместителем начальника Госпогранслужбы - командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым.

Об инциденте были проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона.

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Версия на азербайджанском языке İranla sərhəddə atışma, iki hərbçimiz şəhid oldu

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