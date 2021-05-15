Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника

15 мая около 16:00 трое неизвестных лица нарушили государственную границу в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда «Гёйтепе» Госпогранслужбы, находящегося вблизи села Гендара Ярдымлинского района.
Как сообщили Report из пресс-службы Госпогранслужбы, нарушители не подчинились приказу пограничников «Остановись!», открыли огонь по пограничникам, бросили груз и попытались скрыться с места происшествия.
Старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглы и младший прапорщик Алимов Фарид Эльчин оглы получили ранения в результате огня, открытого нарушителями границы. Военнослужащих немедленно эвакуировали в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.
На месте происшествия было обнаружено около 10 кг веществ, похожих на наркотики.
По поручению начальника Госпогранслужбы на место происшествия была направлена группа офицеров во главе с заместителем начальника Госпогранслужбы - командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым.
Об инциденте были проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона.