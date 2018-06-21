 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Перестрелка на азербайджано-иранской границе, ранен военнослужащий

    Перестрелка произошла между солдатами и нарушителями границы

    Джалилабад. 21 июня. REPORT.AZ/ На части азербайджано-иранской границы, проходящей по территории Джалилабадского района, произошел вооруженный инцидент.

    Как сообщает аранское бюро Report, между солдатами и нарушителями границы, оказавшими сопротивление азербайджанским пограничникам, произошла перестрелка.

    По предварительным данным, во время перестрелки солдат из Балакенского района Крупов Рамазан Мамед оглы получил пулевое ранение. Молодой пограничник размещен в реанимационном отделении Джалилабадской районной центральной больницы.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi