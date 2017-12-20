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    Перерезавший в Баку жене горло задержан при попытке бегства из страны

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Убивший в Баку жену мужчина был задержан при попытке бегства из страны.

    Как передает Report, проживающий в Бинагадинском районе Расим Гара оглу Челтиков 1965 г.р. на почве семейного конфликта перерезал горло своей жене Арифе Гасан гызы Челтиковой 1967 г.р. После Р. Челтиков покинул место преступления и пытался сбежать из страны. Однако он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на проходном пункте "Ялама" Гусарского района при прохождении границы с Россией.

    По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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