Перенесен судебный процесс по делу заместителя Сафара Абиева

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям перенесен судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана Сафара Абиева - полковника Мехмана Селимова, который должен был состояться сегодня.

Как сообщает Report, Мехман Селимов не явился на судебный процесс под председательством судьи Зейнала Агаева, поэтому судебное заседание перенесено на 11 декабря.

Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

М.Селимов в 1995-1999 гг. был заместителем министра обороны Сафара Абиева.