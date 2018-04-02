Переходившего дорогу перед Академией спорта водителя сбил автомобиль - ФОТО

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ На территории Наримановского района города Баку произошло ДТП, в результате которого 1 человек получил тяжелые повреждения.

Как передает Report, житель Загатальского района Омеров Первиз Джума оглы, 1983-го года рождения, был сбит автомобилем службы такси, марки Mercedes, с государственными номерными знаками “01 – BP – 970”.

Инцидент произошел, когда он, припарковав машину у здания Азербайджанской государственной академии спорта и физкультуры, пытался перейти дорогу на противоположную сторону. В этот момент Мercedes выезжал из подземного дорожного перехода напротив с академией и сбил пешехода.

Водитель такси немедленно доставил П. Омерова в Клинический медицинский центр №1 на своем автомобиле. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

В связи с фактом сотрудники Наримановского РУП разместили автомобиль на штрафной площадке. Водитель привлечен к ответственности.