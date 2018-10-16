Перед зданием правительства Грузии прошла акция под названием "Защитите азербайджанских девушек!"

Тбилиси. 16 октября. REPORT.AZ/ Напротив здания правительства Грузии в Тбилиси прошла акция протеста с девизом "Защитите азербайджанских девушек!".

Как сообщает местное бюро Report, в акции, организованной Женским движением в Грузии, выражен протест отсутствию результатов полиции по поиску похищенной 12 октября 17-летней азербайджанки в селе Лембели Сагареджойского муниципалитета.

Члены движения держали в руках плакаты с лозунгом "Наше терпение иссякло!", "Нет насилию против женщин!".

Как сообщила журналистам член женского движения Байя Патарайя, похищение девушек широко распространено среди азербайджанской общины Грузии:

"Полиция не расследует подобные случаи. Говорится, что девушка была похищена по собственному желанию. Полиция ожидает решения вопроса между семьями. Лицо, похитившее девушку, оштрафовано в размере 5 тысяч лари. Общество не расценивает похищение за преступление. Азербайджанские девушки подвергаются этнической и гендерной дискриминации. Призываем полицию немедленно определить местонахождение девушки".

Она отметила, что если девушка не будет найдена в ближайшие дни, будет организована акция протеста перед зданием департамента полиции села Лембели.

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии распространило информацию в связи с поиском похищенной девушки. В сообщении отмечается, что по факту был осуществлен ряд следственных мероприятий и допрошены свидетели. МВД интенсивно продолжает оперативно-розыскные мероприятия по определению места похищенной.

Ранее, в Грузии был задержан гражданин Азербайджана, занимавшийся продажей фальшивых 100-долларовых купюр в большом количестве.