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    Перед Азербайджанским государственным кукольным театром неизвестный ранил ножом 31-летнего мужчину

    По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный ранил ножом 31-летнего мужчину.

    Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня утром перед Азербайджанским государственным кукольным театром на проспекте Нефтяников, 36 в Сабаильском районе. 

    Согласно информации, неизвестный нанес 6 ударов ножом в спину жителя Саатлинского района Агаева Авеза Аббасали оглу 1985 года рождения и скрылся с места происшествия. 

    А.Агаев был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 

    По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции.

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