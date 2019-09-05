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Пенитенциарная служба: Осужденный Икрам Рагимов прекратил голодовку

Пенитенциарная служба: Осужденный Икрам Рагимов прекратил голодовку

Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана прокомментировала сообщения о голодовке Икрама Рагимова и критическом состоянии его здоровья.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью, в последние дни в социальных сетях была распространена информация о том, что содержащийся в следственном изоляторе Пенитенциарной службы Министерства юстиции осужденный Икрам Рагимов проводит акцию голодовки и ухудшении состояния его здоровья до критической отметки.

Пенитенциарная служба заявляет, что осужденный Икрам Рагимов прекратил голодовку и начал прием пищи: "С состоянием его здоровья нет никаких проблем".

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