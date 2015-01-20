Пенитенциарная служба: Эльчин Бехбудов не реагирует на предупреждения

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Пенитенциарная служба сделала предупреждение правозащитнику Эльчину Бехбудову, однако он не реагирует на него. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Пенитенциарной службы, генерал-майор юстиции Гусейн Алиханов, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Г.Алиханова, в настоящее время осуществляет деятельность Общественный комитет по мониторингу в учреждениях по отбыванию наказания: "Для ведения мониторинга в учреждениях по отбыванию наказания при министерстве юстиции осуществляет деятельность Общественный комитет. В комитет входят 11 человек. Им выдаются специальные удостоверения, и они проводят мониторинги в тюрьмах. Для обеспечения прозрачности в мониторинге должны участвовать минимум два человека. Эльчин Бехбудов является опытным правозащитником. Одно время он осуществлял деятельность в этом комитете. Затем он нарушил эти правила. Ему несколько раз было сделано предупреждение. Мы говорили ему, что он может принимать участие в мониторинге совместно с Общественным комитетом. Однако он не реагирует на это".