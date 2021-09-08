О нас
Report Georgia
Аудио новости

ПЕА: Будет рассмотрен вопрос об исключении Рамиза Гёюшова из партии

ПЕА: Будет рассмотрен вопрос об исключении Рамиза Гёюшова из партии "Выражаем глубокое сожаление и возмущение в связи с распространившимися в социальных сетях и не укладывающимися ни в какие моральные нормы видеокадрами, на которых запечатлен Рамиз Гёюшов, и заявляем, что 30 июня текущего года на отчетной конференции его
Происшествия
8 сентября 2021 г. 19:51
ПЕА: Будет рассмотрен вопрос об исключении Рамиза Гёюшова из партии
Рамиз Гёюшов

"Выражаем глубокое сожаление и возмущение в связи с распространившимися в социальных сетях и не укладывающимися ни в какие моральные нормы видеокадрами, на которых запечатлен Рамиз Гёюшов, и заявляем, что 30 июня текущего года на отчетной конференции его полномочия в качестве председателя Бинагадинской районной организации ПЕА были прекращены".

Об этом в ответ на запрос Report заявил заведующий отделом по связям с общественностью центрального аппарата партии ”Ени Азербайджан" Эльмаддин Гулиев.

Он отметил, что 10 сентября на заседании правления ПЕА наряду с назначением нового председателя Бинагадинской районной организации ПЕА будет рассмотрен вопрос об исключении Гёюшова из рядов партии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке YAP: “Videogörüntüləri yayılan Ramiz Göyüşovun partiyadan xaric edilməsi məsələsinə baxılacaq”

Экслюзивные новости

Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi