ПЕА: Будет рассмотрен вопрос об исключении Рамиза Гёюшова из партии

"Выражаем глубокое сожаление и возмущение в связи с распространившимися в социальных сетях и не укладывающимися ни в какие моральные нормы видеокадрами, на которых запечатлен Рамиз Гёюшов, и заявляем, что 30 июня текущего года на отчетной конференции его

"Выражаем глубокое сожаление и возмущение в связи с распространившимися в социальных сетях и не укладывающимися ни в какие моральные нормы видеокадрами, на которых запечатлен Рамиз Гёюшов, и заявляем, что 30 июня текущего года на отчетной конференции его полномочия в качестве председателя Бинагадинской районной организации ПЕА были прекращены".

Об этом в ответ на запрос Report заявил заведующий отделом по связям с общественностью центрального аппарата партии ”Ени Азербайджан" Эльмаддин Гулиев.

Он отметил, что 10 сентября на заседании правления ПЕА наряду с назначением нового председателя Бинагадинской районной организации ПЕА будет рассмотрен вопрос об исключении Гёюшова из рядов партии.