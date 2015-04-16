​Пассажир рейса "Санкт-Петербург-Баку" устроил дебош в Пулково

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции в аэропорту Пулково задержали 3 мужчин за бесчинства, которые они творили в здании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, стражам порядка поступила информация о происходящем правонарушении на территории аэропорта, для выяснения ситуации сотрудники полиции без промедления отправились на указанное место происшествия.

Возле стойки регистрации рейса "Санкт-Петербург – Баку" находились трое изрядно выпивших мужчин, которые вели себя очень шумно, резко выражали недовольство и ругались матом. Увидев полицейских, дебоширы начали сыпать угрозами в их адрес и пророчить увольнение из органов.

Стражи порядка быстро пресекли все нарушения правопорядка в общественном месте и препроводили выпивших скандалистов в линейный отдел полиции. В отношении всех троих задержанных было возбуждено административное производство.

Как выяснилось позже, двое жителей северной столицы России в возрасте 41 и 44 лет решили проводить в дорогу своего знакомого в возрасте 37 лет, который является подданным иностранного государства. Собственно, все разбирательство началось после того, как служащая аэропорта посоветовала иностранцу поменять билет на самолет, обосновав это тем, что мужчина, находившейся в состоянии сильного алкогольного опьянения, мог создать угрозу полета.