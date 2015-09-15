​Пьяный пешеход-азербайджанец пытался подкупить сотрудников ДПС в Беларуси

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ За переход дороги в неустановленном месте и попытку дачи взятки в Минске задержан гражданин Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт привлёк внимание сотрудников ДПС.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Однако он предложил представителю власти 400 000 белорусских рублей. За предложение взятки его задержали.

По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело. Гражданину Азербайджана грозит лишение свободы сроком до 5 лет.