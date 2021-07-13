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Ожидается очередная массовая депортация азербайджанцев из Германии

Ожидается очередная массовая депортация азербайджанцев из Германии Ожидается очередная массовая депортация граждан Азербайджана, незаконно проживающих в Германии и которым было отказано в предоставлении убежища.
Происшествия
13 июля 2021 г. 13:32
Ожидается очередная массовая депортация азербайджанцев из Германии

Ожидается очередная массовая депортация граждан Азербайджана, незаконно проживающих в Германии и которым было отказано в предоставлении убежища.

Как сообщает Европейское бюро Report, около 30 азербайджанцев были доставлены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации, который находится в подчинении Управления миграции около аэропорта Мюнхена.

Также ведется розыск более 10 человек, имена которых находятся в списке лиц, подлежащих депортации. Полиция Мюнхена посетила квартиры, в которых останавливались граждане Азербайджана, но не смогла найти там подлежащих депортации граждан.

В сообщении говорится, что на этот раз депортируемыми будут лица, прибывшие в Германию в 2016-2019 годах и просившие убежища в этой стране, до сих пор проживающие с правом на отсрочку, и лица, срок пребывания которых в стране истек.

Напомним, что с января по настоящее время осуществлено шесть массовых депортаций граждан Азербайджана из Германии.

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Версия на английском языке Another mass deportation of Azerbaijanis from Germany expected
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlıların Almaniyadan növbəti kütləvi deportasiyası gözlənilir 

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