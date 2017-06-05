Отремонтирован неисправный светофор на пересечении улиц Кероглу Рагимова и Гасана Алиева - ВИДЕО

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Отремонтирован неисправный светофор на пересечении улиц Кероглу Рагимова и Гасана Алиева.

Об этом Report сообщил заведующий сектором отдела по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев.

По его словам, при подаче воды в парк для оросительных работ, в систему электроснабжения светофора просочилась вода, что вывело из строя светофор, который не работал с 17:35 4 июня по 10:47 5 июня.

Официальный представитель Бакинского транспортного агентства заявил, что на данный момент каких-либо проблем в передвижении транспорта на указанном отрезке дороги нет.