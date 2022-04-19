Отменены приговоры в отношении 16 обвиняемых по "Тертерскому делу"

Отменены приговоры по уголовным делам в отношении 16 человек, обвиняемых по "Тертерскому делу". Об этом Report сообщает со ссылкой на Генеральную прокуратуру. Было отмечено, что ранее в отношении них велось уголовное преследование по обвинению в гос

Отменены приговоры по уголовным делам в отношении 16 человек, обвиняемых по "Тертерскому делу".



Об этом Report сообщает со ссылкой на Генеральную прокуратуру.



Было отмечено, что ранее в отношении них велось уголовное преследование по обвинению в государственной измене. Однако впоследствии это не нашло своего подтверждения. Апелляционные протесты по 16 уголовным делам, поданные в отношении 16 лиц, осужденных за преступления в отношении военной службы, были отменены.



Было принято решение о возвращении указанных дел на доследование прокурору, осуществляющему процессуальное руководство. После всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств, связанных с уголовным преследованием в отношении этих лиц, будет обеспечено принятие окончательных решений.