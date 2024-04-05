Отложен суд над обвиняемыми в покушении на Фазиля Мустафу

Судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу должен был продолжиться 5 апреля.

Судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу должен был продолжиться 5 апреля.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева в Бакинском суде по тяжким преступлениям было отмечено, что процесс отложен из-за неявки на заседание адвоката Сабухи Ширинова.

Очередное судебное заседание назначено на 26 апреля.

28 марта прошлого года на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение перед его домом. В результате Ф.Мустафа получил огнестрельные ранения.

По факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

По подозрению в совершении преступления были задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов.