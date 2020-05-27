В Баку отец ранил ножом отказавшегося попрошайничать сына - ФОТО

В Баку произошла поножовщина.
Как передает Report, инцидент произошел на улице Ханлара Алекперова в Сураханинском районе.
Проживающий по данному адресу Исмайлов Фикрет Гусейнгулу оглу нанес своему сыну Исмайлову Джанали 2009 года рождения травмы кулаком и ножом.
Ребенок от полученных травм потерял сознание. Пострадавший был госпитализирован прибывшей машиной скорой помощи.
Во время обследования были обнаружены колото-резаная рана на голове ребенка и многочисленные травмы от кулаков.
Мать ребенка сообщила Report, что Ф.Исмайлов употребляет наркотики и вынуждает троих детей заниматься попрошайничеством. Последний инцидент произошел, когда Дж.Исмайлов выразил протест отцу.
Протест 11-летнего мальчика против занятий попрошайничеством завершился ножевым ранением и побоями.
По факту члены семьи направили жалобу в Сураханинское районное отделение полиции.
Рамин Шахбазов