В Баку отец ранил ножом отказавшегося попрошайничать сына - ФОТО

В Баку произошла поножовщина.

Как передает Report, инцидент произошел на улице Ханлара Алекперова в Сураханинском районе.

Проживающий по данному адресу Исмайлов Фикрет Гусейнгулу оглу нанес своему сыну Исмайлову Джанали 2009 года рождения травмы кулаком и ножом.

Ребенок от полученных травм потерял сознание. Пострадавший был госпитализирован прибывшей машиной скорой помощи.

Во время обследования были обнаружены колото-резаная рана на голове ребенка и многочисленные травмы от кулаков.

Мать ребенка сообщила Report, что Ф.Исмайлов употребляет наркотики и вынуждает троих детей заниматься попрошайничеством. Последний инцидент произошел, когда Дж.Исмайлов выразил протест отцу.

Протест 11-летнего мальчика против занятий попрошайничеством завершился ножевым ранением и побоями.

По факту члены семьи направили жалобу в Сураханинское районное отделение полиции.

Рамин Шахбазов