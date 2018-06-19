 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Отбойник насквозь пронзил "Мерседес" на трассе Баку-Сумгаит, есть жертва - ФОТО

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Тяжелое ДТП на автомобильной трассе Баку - Сумгаит унесло жизнь одному человеку. Как сообщает Report, автомобиль марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 99-EZ-521, за рулем которого находился Марат Чобан оглы Джафаров, двигаясь в направлении столицы, на полном ходу врезался в металлический отбойник. 

    От удара часть металлической балки вошла в салон и вышла через заднее стекло. От тяжелых травм скончалась супруга водителя -  Солмаз Юнис гызы Джафарова 1955 г.р. Она потеряла много крови и несмотря на усилия врачей жизнь женщине не удалось спасти. Водитель отделался легкими травмами.

    В связи с фактом проводится расследование. 

      

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi