От кого в Иране получают указания женщины, участвовавшие в провокации в Бибиэйбате?

От кого в Иране получают указания женщины, участвовавшие в провокации в Бибиэйбате?

Существует организация "Хусейнийюн", состоящая из азербайджанцев, бежавших на территорию Ирана, чтобы избежать наказания за различные преступления. Эта группа долгое время использовалась иранскими спецслужбами для идеологических диверсий и информационно-пропагандистской работы против Азербайджана.

Как сообщает Report, Baku TV подготовил сюжет о деятельности и противозаконных действиях этой организации под названием "Гордиев узел" в отношениях Ирана и Азербайджана: как "Хусейнийюн" теперь использует женщин".

В сюжете отмечено, что одной из основных заявленных целей этой организации, напрямую нацеленной на изменение конституционного строя Азербайджана, является осуществление "исламской революции" в стране по иранскому образцу, пропаганда иранской политики под прикрытием шиизма и создание шариатского государства, основанного на этой политике.

Несмотря на то, что многочисленные преступные деяния этой группы, возглавляемой уроженцем Лянкяранского района Тохидом Ибрагимбейли, включая организацию вооруженных выступлений против государства в Азербайджане, полностью доказаны, и они официально объявлены в международный розыск, иранская сторона до сих пор уклоняется от их выдачи Азербайджану под различными предлогами.

Хотя в апреле 2023 года они были временно задержаны Министерством информации, разведки и безопасности Ирана (ETTELAAT), согласно распространенной информации, они были освобождены именно благодаря открытому вмешательству Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и до сих пор проживают на территории Ирана под неизвестным статусом.

Иранская сторона утверждает, что "Хусейнийюн" - это гуманитарная общественная организация, созданная самими азербайджанскими студентами, обучающимися в Иране, и не имеющая никаких связей с иранским государством. Однако активизация или спад деятельности "Хусейнийюн" в соответствии с темпом напряженности в азербайджано-иранских отношениях, особая защита их руководителей со стороны КСИР, создание всех условий для ведения иранской пропаганды под прикрытием шиизма, а также многочисленные неопровержимые доказательства их подрывной деятельности в Азербайджане явно показывают, что эта организация открыто поддерживается и управляется иранским государством.

Подробности в видеосюжете: