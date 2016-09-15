Осужденные за браконьерство трое граждан Азербайджана заплатят штраф в 2 млн. рублей

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Осужденные за браконьерство трое граждан Азербайджана заплатят штраф в размере 2 млн. рублей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, такое наказание вынес браконьерам суд, сообщили сегодня в прокуратуре Камызякского района Астраханской области России.

Трое азербайджанцев были задержаны с большим уловом. В него входили почти полтысячи осетров, а также несколько севрюг. Ущерб превысил 2 млн. рублей. Задержанные получили реальные сроки заключения, также в счет возмещения ущерба у них изъяли байды, моторы и орудия лова. Однако полностью это не возместило ущерб.

Тогда сотрудники прокуратуры обратились в суд с отдельным иском, который был удовлетворен. Теперь кроме тюремного срока преступники заплатят штраф в размере 2 млн. рублей.