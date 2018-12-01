Оштрафованы продавшие табачные изделия несовершеннолетним

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы регулярно проводят мероприятия по предотвращению продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 30 ноября сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД, Сураханского и Сабунчинского РУП провели рейды.

В результате в 4 магазинах на территории Сураханского района и в 2 магазинах в Сабунчинском районе были выявлены факты продаж алкоголя и сигарет несовершеннолетним. В отношении 6 продавцов составлены протоколы по статье 455 Кодекса об административных правонарушениях и взысканы штрафы.

Рейды правоохранительных органов продолжаются.