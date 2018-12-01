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    Оштрафованы продавшие табачные изделия несовершеннолетним

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы регулярно проводят мероприятия по предотвращению продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 30 ноября сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД, Сураханского и Сабунчинского РУП провели рейды. 

    В результате в 4 магазинах на территории Сураханского района и в 2 магазинах в Сабунчинском районе были выявлены факты продаж алкоголя и сигарет несовершеннолетним. В отношении 6 продавцов составлены протоколы по статье 455 Кодекса об административных правонарушениях и взысканы штрафы. 

    Рейды правоохранительных органов продолжаются. 

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