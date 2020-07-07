Оштрафованы прибывшие в Исмаиллы на отдых

Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по определению лиц, прибывших на отдых без разрешения

Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению лиц, прибывших на отдых без разрешения из Баку и других районов, где объявлен ужесточенный карантинный режим.

Как сообщили верхне-ширванскому бюро Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе рейда, поведенного сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции, были обнаружены лица с просроченными разрешениями, либо имеющие разрешение на работу, но прибывшие в район на отдых. Сотрудниками полиции в отношении этих лиц приняты меры административного взыскания.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.