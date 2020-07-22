Оштрафованы организатор и участники застолья в Шеки

Каждый нарушитель оштрафован на 200 манатов

В Шекинское отделение полиции поступила информация о том, что житель села Ашагы Лаисги Мехман Юсифов организовал застолье у себя дома, нарушив тем самым режим особого карантина.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу.

Было установлено, что хозяин дома - М.Юсифов организовал мероприятие с участием более 20 лиц.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов предотвратили проведение мероприятия. Было сообщено, что участники мероприятия нарушают правила и требования карантинного режима. В отношении 5 человек были составлены протоколы о нарушении статьи 211 Кодекса об административных проступках. Каждый нарушитель оштрафован на 200 манатов.