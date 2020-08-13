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Оштрафованы нарушители карантина в Сиязани

Оштрафованы нарушители карантина в Сиязани Сотрудники Сиязаньского районного отделения полиции провели рейд в целях проверки соблюдения требований и рекомендаций, объявленных Оперативным штабом в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
13 августа 2020 г. 17:24
Оштрафованы нарушители карантина в Сиязани

Сотрудники Сиязаньского районного отделения полиции провели рейд в целях проверки соблюдения требований и рекомендаций, объявленных Оперативным штабом в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД республики, в ходе проверки сотрудники Сиязаньского райотдела полиции выявили факт проведения местным жителем Мазахиром Мустафаевым траурной церемонии во дворе своего дома.

За нарушение карантина в отношении М.Мустафаева и еще шести человек, присутствовавших на церемонии, были составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях.

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