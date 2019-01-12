Оштрафованы лица, продавшие табачные изделия несовершеннолетним

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции регулярно проводятся мероприятия по предотвращению продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 9 января сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД провели очередной рейд на территории Сабунчинского района столицы.

В результате рейда было установлено, что продавцы расположенных на территории района магазинов и киосков продают несовершеннолетним табачные изделия.

Сотрудниками полиции в отношении 6 продавцов тех магазинов составлены протоколы по статье 455 Кодекса об административных правонарушениях и взысканы штрафы в размере 100 манатов.

Рейды в данном направлении продолжаются.