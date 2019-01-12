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    Оштрафованы лица, продавшие табачные изделия несовершеннолетним

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции регулярно проводятся мероприятия по предотвращению продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 9 января сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД провели очередной рейд на территории Сабунчинского района столицы.

    В результате рейда было установлено, что продавцы расположенных на территории района магазинов и киосков продают несовершеннолетним табачные изделия.

    Сотрудниками полиции в отношении 6 продавцов тех магазинов составлены протоколы по статье 455 Кодекса об административных правонарушениях и взысканы штрафы в размере 100 манатов.

    Рейды в данном направлении продолжаются.

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