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    Оштрафованный за переход дороги в неположенном месте нанес телесные повреждения сотруднику полиции

    Данный молодой человек задержан

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Баку оштрафованный за переход дороги в неположенном месте оказал сопротивление полиции. 

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Азадлыг.

    Согласно информации, сотрудники полиции составили протокол в отношении жителя города Лянкяран 21-летнего Пеймана Юсифли, перешедшего дорогу в неположенном месте. В знак протеста П.Юсифли достал из кармана нож, и, угрожая сотрудникам полиции, нанес телесные повреждения одному из сержантов полиции в области головы и руки. 

    П.Юсифли задержан. По факту ведется расследование.

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