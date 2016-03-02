Оштрафованный за переход дороги в неположенном месте нанес телесные повреждения сотруднику полиции

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Баку оштрафованный за переход дороги в неположенном месте оказал сопротивление полиции.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Азадлыг.

Согласно информации, сотрудники полиции составили протокол в отношении жителя города Лянкяран 21-летнего Пеймана Юсифли, перешедшего дорогу в неположенном месте. В знак протеста П.Юсифли достал из кармана нож, и, угрожая сотрудникам полиции, нанес телесные повреждения одному из сержантов полиции в области головы и руки.

П.Юсифли задержан. По факту ведется расследование.