Оштрафованы 7 человек, участвовавших в похоронах Теймура Мустафаева

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Некоторые лица, участвовавшие в похоронах народного артиста Азербайджана Теймура Мустафаева, были оштрафованы за нарушение правил особого карантинного режима.

Об этом в ответ на запрос муганского бюро Report сообщил старший инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД Магомед Рзаев.

"На похоронах участвовали около 30 человек. Большинство из них были родственниками покойного. Установлено, что 7 человек нарушили правила карантина. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Отметим, что Теймур Агахан оглу Мустафаев скончался 11 июня в возрасте 82 лет. Сообщается, что причиной кончины народного артиста стал коронавирус. Т.Мустафаев был похоронен 12 июня на кладбище села Алар Джалилабадского района, рядом с женой и сыном.