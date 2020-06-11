Теймур Мустафаев скончался от коронавируса - ОФИЦИАЛЬНО

Выяснилась причина смерти народного артиста, президентского стипендиата Теймура Агахан оглу Мустафаева.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Мустафаев Теймур Агахан оглу 1939 г.р. 4 июня 2020 года в тяжелом состоянии был доставлен на машине скорой помощи в отделение реанимации клиники "Yeni Klinika" с подозрениями на COVID-19.

Пациент был обследован и из-за ухудшения состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По назначению врача-инфекциониста он проходил антибактериальное, противовирусное лечение против коронавируса.

Несмотря на усилия врачей, в 15:30 часов 11 июня от скончался.