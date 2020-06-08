Полиция оштрафовала 140 человек за неношение медмасок в автобусах и такси

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана распространило еще одно заявление.

Как сообщили Report в пресс-службе Управления, за нарушение ужесточенных правил специального карантинного режима, примененных на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 06 июня 2020 года до 06:00 08 июня 2020 года 1 583 человека были привлечены к административной ответственности, из них 1 443 человека, передвигавшихся в транспортных средствах, были оштрафованы по статье 211.1 Кодекса административных проступков АР.

На других автомобильных дорогах республики за неиспользование индивидуальных средств защиты дыхательных путей в пассажирских автобусах и такси 135 человек были оштрафованы по статье 211.2 кодекса, а 5 человек за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3 кодекса.