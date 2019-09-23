​Оштрафована компания по производству мороженого AER

Сумгайытское отделение государственной дорожной полиции составило административный протокол в отношении ООО AER Company Qrup.

Как передает Report, Сумгайсткий городской суд оштрафовал компанию на 300 манатов на основе протокола, составленного по статье 347 (не предоставление государственными органами и органами местного самоуправления Азербайджанской Республики, организациями, являющимися собственниками (владельцами) транспортных средств, сведений о наличии и техническом состоянии транспортных средств по запросу соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики) Кодекса об административных проступках.

В Сумгайытском апелляционном суде была рассмотрена жалоба компании на решение Сумгайытского городского суда от 29 июля 2019 года.

На процессе под председательством судьи Фармаила Зейналлы жалоба была отклонена.

Отметим, что осуществляющее деятельность с 1998 года ООО AER Company Group, производящее мороженое, предлагает клиентам товары под торговой маркой AER.