Оштрафована компания "Али и Нино"

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Палата по надзору над финансовыми рынками составила протокол в отношении ООО "Издательский дом Али и Нино".

Как сообщает Report, обратившаяся в Насиминский районный суд Палата попросила возбудить в отношении ООО дело об административном правонарушении.

Суд признал ООО виновным по статье 430.4 (За невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги, — должностные лица подвергаются штрафу в размере от десяти до двадцати процентов суммы валютных средств, ставших непосредственным объектом административного проступка, юридические лица — в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка) Кодекса административных проступков.

Суд принял решение о применении штрафа в размере 20% от суммы 6805,62 евро, ставшей непосредственным объектом административного проступка и выплате 1361 евро 124 центов в бюджет государства в манатах по тому курсу, который будет в день выплаты.

Недовольное решением ООО подало апелляционную жалобу, Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу, решение суда первой инстанции осталось неизменным.