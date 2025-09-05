Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Оштрафован виновник пожара в физулинском селе Бабы

    Происшествия
    • 05 сентября, 2025
    • 12:17
    Оштрафован виновник пожара в физулинском селе Бабы

    Задержан и привлечен к ответственности мужчина, устроивший пожар в селе Бабы Физулинского района.

    Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

    Установлено, что виновником поджога стал 23-летний Алекпер Фарамазов.

    В результате пожара сгорело посевное поле площадью 1 га.

    А. Фарамазов оштрафован на 400 манатов.

