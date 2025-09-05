Оштрафован виновник пожара в физулинском селе Бабы
Происшествия
- 05 сентября, 2025
- 12:17
Задержан и привлечен к ответственности мужчина, устроивший пожар в селе Бабы Физулинского района.
Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.
Установлено, что виновником поджога стал 23-летний Алекпер Фарамазов.
В результате пожара сгорело посевное поле площадью 1 га.
А. Фарамазов оштрафован на 400 манатов.
Последние новости
12:44
В настоящее время в Азербайджане 1021 человек ожидает в очереди на трансплантацию органовЗдоровье
12:44
Грачья Саргсян: Военный бюджет Армении никогда не достигнет уровня военного бюджета АзербайджанаВ регионе
12:30
СЭБ сообщила о прогрессе в расследовании фишинговых атак через TelegramИКТ
12:28
Азербайджан поблагодарил ICAO за помощь в расследовании крушения самолета AZAL близ АктауИнфраструктура
12:27
Марокканское издание: В Баку впечатляюще переплетаются контрасты прошлого и будущегоТуризм
12:24
Генсек ICAO: Важен переход гражданской авиации Азербайджана на новый этап развитияИнфраструктура
12:23
Финляндия присоединилась к декларации о мирном урегулировании конфликта в ПалестинеДругие страны
12:17
Оштрафован виновник пожара в физулинском селе БабыПроисшествия
12:04