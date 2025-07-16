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В Азербайджане полиция оштрафовала 20 человек за загрязнение прибрежных территорий

В Азербайджане полиция оштрафовала 20 человек за загрязнение прибрежных территорий 16:07
Происшествия
16 июля 2025 г. 16:29
В Азербайджане полиция оштрафовала 20 человек за загрязнение прибрежных территорий

В Азербайджане сотрудники полиции совместно с другими соответствующими госорганами продолжают принимать меры по охране окружающей среды и обеспечению экологической стабильности в прибрежных районах Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе очередных мероприятий в прибрежных районах выявлено 13 человек, выбрасывающих бытовые отходы вне установленных контейнеров (урн) в Хатаинском районе, по 2 человека - в Гарадагском и Сураханском районах, а также 3 человека - в Бинагадинском районе. В общей сложности к административным мерам привлечены 20 человек.

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Версия на азербайджанском языке Polis sahilyanı əraziləri zibilliyən 20 nəfəri cərimələyib

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