В Азербайджане полиция оштрафовала 20 человек за загрязнение прибрежных территорий

16:07

В Азербайджане сотрудники полиции совместно с другими соответствующими госорганами продолжают принимать меры по охране окружающей среды и обеспечению экологической стабильности в прибрежных районах Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе очередных мероприятий в прибрежных районах выявлено 13 человек, выбрасывающих бытовые отходы вне установленных контейнеров (урн) в Хатаинском районе, по 2 человека - в Гарадагском и Сураханском районах, а также 3 человека - в Бинагадинском районе. В общей сложности к административным мерам привлечены 20 человек.