Органы прокуратуры Азербайджана раскрыли 90,2% преступлений в первом полугодии

Органы прокуратуры Азербайджана раскрыли 90,2% преступлений в первом полугодии

В первом полугодии текущего года органами прокуратуры Азербайджана зарегистрировано 17 049 преступлений на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам первого полугодия.

Согласно данным, раскрываемость преступлений составила 90,2%.

В целом по стране завершено расследование 7477 уголовных дел. Из них 536 дел расследовались органами прокуратуры.

Органами прокуратуры завершено предварительное расследование по 340 уголовным делам, а в общей сложности совместно с другими следственными органами в суды для рассмотрения направлено 5839 уголовных дел.