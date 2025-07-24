О нас

Органы прокуратуры Азербайджана раскрыли 90,2% преступлений в первом полугодии

Органы прокуратуры Азербайджана раскрыли 90,2% преступлений в первом полугодии Органы прокуратуры Азербайджана раскрыли 90,2% преступлений в первом полугодии
Происшествия
24 июля 2025 г. 16:05
Органы прокуратуры Азербайджана раскрыли 90,2% преступлений в первом полугодии

В первом полугодии текущего года органами прокуратуры Азербайджана зарегистрировано 17 049 преступлений на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам первого полугодия.

Согласно данным, раскрываемость преступлений составила 90,2%.

В целом по стране завершено расследование 7477 уголовных дел. Из них 536 дел расследовались органами прокуратуры.

Органами прокуратуры завершено предварительное расследование по 340 уголовным делам, а в общей сложности совместно с другими следственными органами в суды для рассмотрения направлено 5839 уголовных дел.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlin birinci yarımilində qeydə alınan cinayətlərin 90,2 faizi açılıb

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi