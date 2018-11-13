Определилась дата очередного судебного заседания по делу Замиры Гаджиевой

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Лондон. 13 ноября. REPORT.AZ/ Определилась дата очередного судебного заседания по делу супруги находящегося в заключении бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиры Гаджиевой.

Как сообщает лондонское бюро Report, на проведенном в Вестминстерском магистратском суде административном заседании было отмечено о проведении очередного суда 24, 26, 27 и 28 июня 2019 года.

Отметим, что супруга находящегося под арестом бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева была арестована в столице Великобритании Лондоне. 55-летняя Замира Гаджиева была задержана в рамках впервые примененного в Британии "Запроса о неясном происхождении состояния" (Unexplained wealth orders, UWO). Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своих богатств.

UWO – новый закон, принятый для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании, сообщило "BBC News".

В Вестминстерском магистратском суде Лондона стало известно, что она была задержана лондонской полицией по требованию азербайджанской стороны. Арест З.Гаджиевой связан с просьбой ее экстрадиции в Баку. Как сообщается, против нее выдвинуто два обвинения в присвоении.

Замира Гаджиева за 10 лет потратила в известном лондонском универмаге Harrods 16 млн фунтов (35.85 млн манатов). За покупки в Лондоне она расплачивалась 35 кредитными картами банка своего супруга.

7 лет назад одна из компаний на Виргинских островах Великобритании заплатила 11.5 млн фунтов (15.13 млн долларов) за дом неподалеку от универмага Harrods на западе Лондона.

В 2013 году другая контролируемая Замирой Гаджиевой компания потратила 10 млн фунтов (13.15 млн долларов) на покупку близ деревни Аскот в графстве Беркшир роскошного гольф клуба и имущества Mill Ride Golf Club.

Официальные источники сообщают, что пара владела двумя специальными местами на дорогой парковке Harrods, а также о приобретении Замирой Гаджиевой за 42 млн фунтов (55.24 млн долларов) частного самолета Gulfstream G550 jet.

На прошлой неделе были конфискованы драгоценности ее семьи на сумму более 400 тыс. фунтов стерлингов, которые планируется выставить на торгах Christie.

Айтен Аббаслы