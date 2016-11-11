Оползень в южном регионе Азербайджана вновь активизировался - ФОТО

Масаллы. 11 ноября. REPORT.AZ/ Оползень в южном регионе Азербайджана активизировался.

Как сообщает южное региональное бюро Report, на этот раз оползень наблюдается в масаллинских селах Зуванд и Гюллютепе.

Пока оползень охватывает пастбища и посевные участки. Длина подвергшейся оползню территории в селе Гюллютепе достигает 150 м, ширина - 50 м.

Как сообщил Report представитель сельской власти Аловсад Мурадов, оползень повредил и выделенные для сельчан участки: "На площади в 60 соток появились овраги. Учитывая, что данная территория расположена в предгорной зоне, она полностью состоит из посевных участков. В нижних слоях земли существуют известняковые скалы. Поэтому летом возникают трещины, а после дождей происходит оползень".

По словам местных жителей, оползень создает для них реальную угрозу: "Оползень налицо. Находящемуся на пастбищах скоту также угрожает опасность".

В Гюллютепе оползень охватил посевные участки 4 граждан. По этой причине жители не могут заниматься посевными работами.

На данный момент активность наблюдается и на известной с давних времен частыми оползнями территории в 25 км от районного центра селе Зуванд. Здесь ущерб нанесен в основном частным домам. Один из пустующих домов полностью разрушился, в другом появились трещины.

Отметим, что оползень наблюдается не только в Массалы, но и в отдельных частях Лерика.

Из-за умеренных погодных условий в регионе пока активность немного спала.