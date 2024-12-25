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Оперштаб: Оба пилота погибли при крушении самолета AZAL в Актау

Оперштаб: Оба пилота погибли при крушении самолета AZAL в Актау Летный экипаж, по предварительным данным, не выжил при крушении самолета Embraer 190 AZAL в Казахстане.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 13:13
Оперштаб: Оба пилота погибли при крушении самолета AZAL в Актау

Летный экипаж, по предварительным данным, не выжил при крушении самолета Embraer 190 AZAL в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе.

"Оба пилота, по предварительным данным, погибли", - сказали в оперштабе.

Отметим, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана Госкомиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.

По данным AZAL, на борту находились пять членов экипажа: Кшнякин Игорь, Кальянинов Александр, Алиева Хокума, Асадов Зульфугар и Рагимли Айдан.

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Версия на английском языке Both pilots killed in AZAL plane crash in Aktau
Версия на азербайджанском языке AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində hər iki pilot həlak olub

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