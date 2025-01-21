Хирург Санан Мехтиев задержан в качестве подозреваемого по делу Назрин Мансурлу

Врач-хирург Санан Мехтиев задержан в качестве подозреваемого по делу о смерти 30-летней Назрин Мансурлу, которая скончалась вскоре после проведенной им операции по ринопластике.

Врач-хирург Санан Мехтиев задержан в качестве подозреваемого по делу о смерти 30-летней Назрин Мансурлу, которая скончалась вскоре после проведенной им операции по септопластике.

Как сообщает Report, расследование уголовного дела ведет Насиминская районная прокуратура Баку. Ожидается, что в течение 48 часов подозреваемый предстанет перед судом.

Врачу предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, 13 января прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье халатность в связи с гибелью Назрин Мансурлу.

Согласно материалам дела, 3 января девушка перенесла операцию в одной из клиник в Насиминском районе. Спустя некоторое время после хирургического вмешательства состояние девушки ухудшилось и она была госпитализирована в другую клинику, где и скончалась 12 января.

Дело Назрин Мансурлу вызвало большой резонанс в обществе после того, как инцидент подвергли огласке ее родственники в соцсетях. Девушка впала в кому спустя несколько дней после операции, а семья обвинила хирурга в халатности. Клиника, где проводилась операция, в свою очередь отвергла все обвинения.

У Назрин Мансурлу осталась трехлетняя дочь.