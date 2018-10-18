Операция СГБ: Арестован иностранный шпион

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Поступившая информация о преступных деяниях гражданина иностранного государства Гасанзаде Бахрама Нусрат оглу по поручению сотрудников иностранных спецслужб, связанная со шпионажем в ущерб госбезопасности Азербайджанской Республики, завладением государственной тайной, вербовкой к шпионажу граждан Азербайджанской Республики нашла свое подтверждение.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы госбезопасности Азербайджанской Республики.

В информации сообщается, что в результате совместных оперативных мероприятий, проведенных СГБ и Государственной пограничной службой, Бахрам Гасанзаде был задержан при незаконном пересечении госграницы и проникновении на территории страны, Главным следственным управлением СГБ был привлечен к уголовной ответственности по статьям 276 (шпионаж) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, решением суда в отношении него избрана мера пресечения – арест.

Также было установлено, что Бахрам Гасанзаде по поручению сотрудников иностранных спецслужб собрал разведывательную информацию о военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, расположенных на территории страны военно-стратегических объектах, военной технике и боеприпасах, связях с иностранными странами в военной сфере, а также госбезопасности и оборонной способности Азербайджана. С этой целью взамен на материальный интерес организовал привлечение к связям с сотрудниками иностранных спецслужб граждан Азербайджанской Республики, с которыми имел долговременные отношения.

Расследование продолжается.