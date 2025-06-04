Операция против наркоторговли в Баку: задержаны 7 человек, изъято 18 кг наркотиков

Операция против наркоторговли в Баку: задержаны 7 человек, изъято 18 кг наркотиков

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции провели спецоперацию против незаконного оборота наркотических средств, задержаны 7 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

Задержанные – ранее судимый 43-летний Ильяс Гусейнзаде, 32-летний Илькин Алиев, 49-летний Фахраддин Кязимов, 31-летний Гюлага Джафаров, 32-летняя Наргиз Гулиева, 57-летний Ширзад Ширинов и 39-летний Анар Юсифов - привлечены к уголовной ответственности.

У них было изъято в общей сложности 18 кг наркотических средств, включая героин, марихуану, опий, а также психотропное вещество метамфетамин.

В ходе предварительного расследования подозреваемые рассказали, что были завербованы в наркокурьеры гражданами Ирана, с которыми познакомились через социальные сети. Они согласились на эту деятельность в обмен на заработок.

Всего с начала года сотрудники Сабунчинского РУП в ходе спецопераций изъяли из незаконного оборота 56 килограммов наркотических средств.