Омбудсмен обратилась в Главное медицинское управление минюста по поводу Лейлы Юнус и Интигама Алиева

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ По распоряжению уполномоченного по правам человека, омбудсмена Эльмиры Сулеймановой сотрудники Омбудсменского аппарата побывали в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Об этом сообщили Report из пресс-службы Омбудсменского аппарата.

Во время расследования представители омбудсмена встретились с содержащимися в изоляторе лицами, в том числе Лейлой Юнус и Интигамом Алиевым.

Было установлено, что Л.Юнус отказалась от услуг врачей Главного медицинского управления министерства юстиции и в связи с этим составлены соответствующие документы.

О результатах встречи с обеими лицами омбудсмен проинформировала Главное медицинское управление министерства юстиции.