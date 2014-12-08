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    Омбудсмен обратилась в Главное медицинское управление минюста по поводу Лейлы Юнус и Интигама Алиева

    Сотрудники Омбудсменского аппарата побывали в Бакинском следственном изоляторе

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ По распоряжению уполномоченного по правам человека, омбудсмена Эльмиры Сулеймановой сотрудники Омбудсменского аппарата побывали в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы министерства юстиции.

    Об этом сообщили Report из пресс-службы Омбудсменского аппарата.

    Во время расследования представители омбудсмена встретились с содержащимися в изоляторе лицами, в том числе Лейлой Юнус и Интигамом Алиевым.

    Было установлено, что Л.Юнус отказалась от услуг врачей Главного медицинского управления министерства юстиции и в связи с этим составлены соответствующие документы.

    О результатах встречи с обеими лицами омбудсмен проинформировала Главное медицинское управление министерства юстиции.

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