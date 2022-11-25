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Около 4 тыс. семей зарегистрированы как конфликтные в Азербайджане

Около 4 тыс. семей зарегистрированы как конфликтные в Азербайджане В Азербайджане 3 945 семей зарегистрированы как конфликтные за девять месяцев этого года.
Происшествия
25 ноября 2022 г. 12:31
Около 4 тыс. семей зарегистрированы как конфликтные в Азербайджане

В Азербайджане 3 945 семей зарегистрированы как конфликтные за девять месяцев этого года.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель начальника отдела по организации работы с несовершеннолетними Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Имран Алиев на мероприятии под названием "16-дневная кампания активности по борьбе с гендерным насилием”.

По его словам, в этом году 6,9% зарегистрированных преступлений, то есть 1 789 фактов, составили случаи насилия в отношении женщин: "Продолжаются мероприятия по предотвращению подобных преступлений".

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 3 945 ailə münaqişəli ailə kimi qeydiyyata götürülüb

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